Божович заявил, что «Крылья Советов» пытались удержать ничью в матче со «Спартаком»

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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение от московского «Спартака» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Божович заявил, что «Крылья Советов» пытались удержать ничью в матче со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Спартак» играл лучше на протяжении всего матча. Во втором тайме мы пытались сохранить ничью и много оборонялись», — приводит слова Божовича «Матч ТВ».

Он также отметил, что выход на поле Деяна Радонича был призван навязать «Спартаку» борьбу за верховые мячи.

«Крылья Советов» на своём поле проиграли «Спартаку» со счётом 1:2.

Ранее Олег Кононов прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Крыльями Советов».

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