Кононов о волевой победе над «Крыльями Советов»: нам нужно продолжать работать

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов » в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Волевая и хорошая игра. После матча поздравил ребят. Лишнего выплеска эмоций мы себе не позволим. У нас впереди сложный матч с «Брагой». Команда готова, хочет прибавлять и прибавляет во вторых таймах. Мы рады и довольны этим. Нам нужно продолжать работать», — приводит слова Кононова «Матч ТВ».

«Спартак» на выезде обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин высказался о «пятивластии» в турнирной таблице РПЛ.