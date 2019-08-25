Кононов о волевой победе над «Крыльями Советов»: нам нужно продолжать работать
- РИА Новости
«Волевая и хорошая игра. После матча поздравил ребят. Лишнего выплеска эмоций мы себе не позволим. У нас впереди сложный матч с «Брагой». Команда готова, хочет прибавлять и прибавляет во вторых таймах. Мы рады и довольны этим. Нам нужно продолжать работать», — приводит слова Кононова «Матч ТВ».
«Спартак» на выезде обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин высказался о «пятивластии» в турнирной таблице РПЛ.