Сёмин высказался о «пятивластии» в турнирной таблице РПЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о сложившемся положении в верней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам семи туров.

«По-моему это здорово, давно такого не было. Это говорит о высоком уровне нашего чемпионата, в других странах такого нет. Мешает ли нам такая плотность ? Нет. А почему должна. Это же борьба, она честная и подстёгивает», — заявил Сёмин RT.

По итогам семи туров «Краснодар», «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и «Зенит» расположились с первого по пятое места соответственно, набрав одинаковое количество очков — по 14.

Ранее сообщалось, что «Ростов» обыграл «Рубин» в матче седьмого тура РПЛ.