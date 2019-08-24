Организаторы шахматного турнира в Турции пригрозили судом армянской шахматистке Геворгян

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Армянская шахматистка Мария Геворгян рассказала, что один из организаторов турнира в Турции, с которого она была снята из-за петиции от азербайджанской делегации, пригрозил ей судом за публикацию их переписки в интернете.
Организаторы шахматного турнира в Турции пригрозили судом армянской шахматистке Геворгян
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Организатор пригрозил судом за то, что я опубликовала переписку с ним. Действительно ли он намерен подавать иск? У меня нет ответа на этот вопрос», — приводит слова Геворгян Sport24.

Она отметила, что Шахматная федерация Армении и один из депутатов армянского парламента обратились в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) за разъяснениями.

«Сейчас я жду, когда выдвинувшая ультиматум команда официально объяснит свою позицию. Пока никаких бумаг от них не было. Интересно, что они скажут», — добавила шахматистка.

Организаторы турнира сняли Геворгян с соревнований из-за петиции со стороны азербайджанских спортсменов.

Ранее Геворгян высказалась о снятии с турнира в Турции по требованию азербайджанских участников.

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