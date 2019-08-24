Армянская шахматистка высказалась о снятии с турнира в Турции по требованию азербайджанских участников

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Армянская шахматистка Мария Геворгян прокомментировала ситуацию вокруг её участия в турнире в Турции, с которого она была снята из-за петиции азербайджанской делегации.
Армянская шахматистка высказалась о снятии с турнира в Турции по требованию азербайджанских участников
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Если бы они отменили мои билеты просто из-за нехватки денег, то мне было бы всё равно. Однако отказывать в участии из-за нации и из-за каких-то личностей, которых я даже не знаю… Очень обидно», — приводит слова Геворгян Sport24.

Она отметила, что на август у неё было запланировано много дел в Армении и, если бы организаторы турнира не готовы были оплатить её перелёт и проживание, она бы спокойно и не поехала.

«Однако организаторы заверяли: «Нет-нет, всё в порядке». Могла ли я приехать за свой счёт? Даже не спрашивала об этом. Да и как я могла такое спросить, если целая команда поставила ультиматум и не сыграла бы в случае моего приезда?» — добавила шахматистка.

Ранее стало известно, что Геворгян сняли с турнира в Турции по требованию азербайджанских участников.

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