Нурмагомедов рассказал о прогрессе в подготовке к бою с Порье

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к поединку с американцем Дастином Порье.

«Тренер говорит, я стал сильнее на этих тренировочных сборах. Не могу дождаться, чтобы продемонстрировать это на UFC 242. Очень хочется показать, насколько я стал лучше на этих сборах, осталось две недели до боя», — написал в Instagram Хабиб Нурмагомедов.

Поединок Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье состоится 7 сентября в рамках турнира UFC 242. Местом проведения мероприятия станет столица ОАЭ Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что обсуждают за две недели до боя Нурмагомедова и Порье.