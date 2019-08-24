Нурмагомедов рассказал о прогрессе в подготовке к бою с Порье

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к поединку с американцем Дастином Порье.
Нурмагомедов рассказал о прогрессе в подготовке к бою с Порье
  • © Christopher Khoury/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Тренер говорит, я стал сильнее на этих тренировочных сборах. Не могу дождаться, чтобы продемонстрировать это на UFC 242. Очень хочется показать, насколько я стал лучше на этих сборах, осталось две недели до боя», — написал в Instagram Хабиб Нурмагомедов.

Поединок Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье состоится 7 сентября в рамках турнира UFC 242. Местом проведения мероприятия станет столица ОАЭ Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что обсуждают за две недели до боя Нурмагомедова и Порье.

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