Блатт о своём состоянии здоровья: я в порядке, я держусь

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт выступил с заявлением относительно своего состояния здоровья.

Хочу обратиться к тем, кто страдает похожим заболеванием. Хотелось бы дать им надежду. Они должны сражаться и продолжать жить. Вспоминается песня Элтона Джона — I’m still standing. Я в порядке, я держусь. Это послание для всех», – приводит слова Блатта Eurohoops.

В настоящее время Дэвид Блатт занимает пост главного тренера греческого «Олимпиакоса». 60-летний специалист работал со сборной России с 2006 по 2012 год, завоевав с командой золотые медали чемпионата Европы 2007 года и став обладателем бронзовых медалей Олимпиады-2012.

Ранее стало известно, что Блатту диагностировали рассеянный склероз.