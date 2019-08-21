Чемпионка Европы Виролайнен объявила о возвращении в биатлон

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Российская биатлонистка Дарья Виролайнен объявила о возобновлении профессиональной карьеры.
Чемпионка Европы Виролайнен объявила о возвращении в биатлон
  • © Евгений Тумашов
  • РИА Новости

«Желание вернуться в биатлон у меня огромное. В марте я родила сына, пока кормлю его грудью, поэтому форму набираю постепенно. У меня ещё не та форма, чтобы думать о работе с тренером. Поэтому пока всё делаю самостоятельно, а помогают мне в тренировочном процессе муж и папа», — приводит слова Виролайнен «Спорт-Экпресс».

Она отметила, что намерена выступить на этапах Кубка России, но уточнила, что, вероятно, ей удастся выйти на старт не ранее, чем после Нового года.

«Ещё не разговаривала с федерацией, потому что я не готова сейчас кому-то что-то обещать. Вот когда получится вернуть форму, тогда предмет для разговора и появится», — добавила 30-летняя биатлонистка.

В активе Виролайнен золото чемпионата Европы 2017 года в сингл-миксте, а также бронза континентального первенства 2014 года в пасьюте. Её лучшей позицией по итогам Кубка мира является 16-е место в сезоне-2014/15.

Ранее сообщалось, что глава СБР рассказал о ходе переговоров с Александром Логиновым.

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