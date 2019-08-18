Глава СБР рассказал о ходе переговоров с Логиновым

Короткая ссылка
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал переговоры по контракту с лидером национальной сборной Александром Логиновым.
Глава СБР рассказал о ходе переговоров с Логиновым
  • РИА Новости

«Пока без изменений! Соберёмся все вместе — поговорим! Надеюсь, всё будет хорошо», — написал Драчёв в комментариях под одним из постов у себя в Instagram.

Логинов отказался подписывать контракт с СБР из-за разногласий относительно личных спонсоров.

Минувший сезон Логинов завершил на втором месте в общем зачёте Кубка мира. В его активе также серебро чемпионата мира в спринте и бронза в составе эстафетной команды.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал руководство СБР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить