Глава СБР рассказал о ходе переговоров с Логиновым

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал переговоры по контракту с лидером национальной сборной Александром Логиновым.

«Пока без изменений! Соберёмся все вместе — поговорим! Надеюсь, всё будет хорошо», — написал Драчёв в комментариях под одним из постов у себя в Instagram.

Логинов отказался подписывать контракт с СБР из-за разногласий относительно личных спонсоров.

Минувший сезон Логинов завершил на втором месте в общем зачёте Кубка мира. В его активе также серебро чемпионата мира в спринте и бронза в составе эстафетной команды.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал руководство СБР.