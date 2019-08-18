Глава СБР рассказал о ходе переговоров с Логиновым
- РИА Новости
«Пока без изменений! Соберёмся все вместе — поговорим! Надеюсь, всё будет хорошо», — написал Драчёв в комментариях под одним из постов у себя в Instagram.
Логинов отказался подписывать контракт с СБР из-за разногласий относительно личных спонсоров.
Минувший сезон Логинов завершил на втором месте в общем зачёте Кубка мира. В его активе также серебро чемпионата мира в спринте и бронза в составе эстафетной команды.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал руководство СБР.