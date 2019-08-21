Зобнин: найти силы на игру с «Брагой» после матча с ЦСКА будет непросто

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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы с португальской «Брагой».
Зобнин: найти силы на игру с «Брагой» после матча с ЦСКА будет непросто
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Мы уже привыкли так часто играть, мы это делаем с начала августа. Постараемся найти внутренние силы на игру с «Брагой», хотя после матча с ЦСКА это будет непросто. Все футболисты «Спартака» находятся в хорошем физическом состоянии перед игрой с «Брагой», — приводит слова Зобнина ТАСС.

Матч «Брага» — «Спартак» состоится 22 августа в Португалии. Начало — в 21:45 мск. Ответная игра пройдёт в Москве 29 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой раунд Лиги Европы.

Ранее Олег Кононов заявил, что «Спартак» готов к матчу ЛЕ с «Брагой».

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