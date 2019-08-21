В «Локомотиве» отреагировали на обращение Тарасова в РФС

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе отреагировал на обращение бывшего полузащитника команды Дмитрия Тарасова в Российский футбольный союз (РФС).

«Что будет делать «Локомотив» после обращения Тарасова в РФС? Ничего не будем делать. Будем ждать. Есть процедуры, которые предусмотрены регламентом. Будем им следовать, а потом уже посмотрим», — цитирует Кикнадзе Sport24.

В прошлом сезоне игрок получил травму. По окончании чемпионата он был прооперирован в Италии за свой счёт, так как клуб отказался платить за операцию.

Тарасов покинул «Локомотив» этим летом. Он выступал за красно-зелёных с 2009 года. За это время он провёл 188 матчей в составе железнодорожников и забил 12 мячей. Вместе с «Локомотивом» Тарасов становился чемпионом России, а также трижды выигрывал Кубок страны.

Ранее сообщалось, что Тарасов намерен взыскать с «Локомотива» €12 тыс.