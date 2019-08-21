Тарасов намерен взыскать с «Локомотива» €12 тысяч

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой взыскать с клуба €12 тыс.

«Мои юристы собрали необходимые материалы, обратились в РФС с просьбой взыскать €12 тыс. с «Локомотива», — приводит слова Тарасова «Чемпионат».

В прошлом сезоне игрок получил травму. По окончании чемпионата был прооперирован в Италии за свой счёт, так как клуб отказался платить за операцию.

Тарасов покинул «Локомотив» этим летом. Он выступал за красно-зелёных с 2009 года. За это время он провёл 188 матчей в составе железнодорожников и забил 12 мячей. Вместе с «Локомотивом» Тарасов становился чемпионом России, а также трижды выигрывал Кубок страны.

Ранее Тарасов рассказал о фото, на котором он «целится» в генерального директора «Локомотива».