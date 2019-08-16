Тарасов рассказал о фото, на котором он «целится» в генерального директора «Локомотива»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов объяснил, почему на фотографии, сделанной на встрече с болельщиками, он как будто целится в генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

«Это мы с Миранчуками кого-то обсуждали. Случайно получилось. Я даже не видел генерального. Мне это фото скидывали потом», — цитирует игрока «Чемпионат».

По его словам, он не общался с Кикнадзе на встрече с болельщиками. Бывший игрок московского «Локомотива» также подчеркнул, что на мероприятие его пригласил главный тренер команды Юрий Сёмин.

«Я согласился, но лишь с условием, что скажу всем о его личном приглашении, так как сейчас нахожусь не в самой лучшей ситуации», — сказал Тарасов.

Тарасов покинул «Локомотив» этим летом. Он выступал за красно-зелёных с 2009 года. За это время он провёл 188 матчей в составе железнодорожников и забил 12 мячей. Вместе с «Локомотивом» Тарасов становился чемпионом России, а также трижды выигрывал Кубок страны.

Ранее Тарасов заявил, что не предлагал «Локомотиву» подписать с ним краткосрочный контракт.