Футболист «Спартака» Жиго: победить в дерби с ЦСКА было настоящим счастьем
«Ох, ощущения были фантастические. Дерби, множество жёстких единоборств, потрясающий накал борьбы. Думаю, могу сказать за всю команду — победить было настоящим счастьем», — цитирует игрока Sport24.
По его мнению, несмотря на не очень удачный первый тайм, во второй половине игры красно-белые действовали более агрессивно и разнообразно.
«Просто больше стали играть в футбол. Создали много моментов и добились победы», — добавил Жиго.
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака». Жиго стал автором победного дубля.
Ранее арбитр Сергей Карасёв объяснил, почему остановил матч «Спартак» — ЦСКА во время задымления.