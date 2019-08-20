Футболист «Спартака» Жиго: победить в дерби с ЦСКА было настоящим счастьем

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Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал победу над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ох, ощущения были фантастические. Дерби, множество жёстких единоборств, потрясающий накал борьбы. Думаю, могу сказать за всю команду — победить было настоящим счастьем», — цитирует игрока Sport24.

По его мнению, несмотря на не очень удачный первый тайм, во второй половине игры красно-белые действовали более агрессивно и разнообразно.

«Просто больше стали играть в футбол. Создали много моментов и добились победы», — добавил Жиго.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака». Жиго стал автором победного дубля.

Ранее арбитр Сергей Карасёв объяснил, почему остановил матч «Спартак» — ЦСКА во время задымления.

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