Арбитр Карасёв объяснил, почему остановил матч «Спартак» — ЦСКА во время задымления
«Почему остановка игры затянулась на пять минут? Василий Казарцев и Алексей Матюнин, которые работали видеоарбитрами, попросили ещё выдержать паузу. Камеры были расположены под разными углами. Им ничего не было видно», — цитирует Карасёва «Спорт-Экспресс».
При этом он отметил, что матч можно было возобновить на полторы минуты раньше, так как дым достаточно быстро рассеялся.
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».
Ранее Карасёв назвал идеальным поведение футболистов в матче «Спартак» — ЦСКА.