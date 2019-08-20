Арбитр Карасёв объяснил, почему остановил матч «Спартак» — ЦСКА во время задымления

Российский судья Сергей Карасёв, который был главным арбитром матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА, рассказал, почему остановил игру во время задымления.

«Почему остановка игры затянулась на пять минут? Василий Казарцев и Алексей Матюнин, которые работали видеоарбитрами, попросили ещё выдержать паузу. Камеры были расположены под разными углами. Им ничего не было видно», — цитирует Карасёва «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что матч можно было возобновить на полторы минуты раньше, так как дым достаточно быстро рассеялся.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

Ранее Карасёв назвал идеальным поведение футболистов в матче «Спартак» — ЦСКА.