Карасёв назвал идеальным поведение футболистов в матче «Спартак» — ЦСКА

Российский судья Сергей Карасёв, который был главным арбитром матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА, высказался о поведении футболистов во время дерби.

«Готов признать: в этом дерби было идеальное поведение со стороны игроков обоих клубов. Идеальное! Для такого топового матча — просто 10 из 10», — цитирует рефери «Спорт-Экспресс».

Он поблагодарил игроков за то, что они смогли понять судейскую бригаду. По его словам, он сам не хотел давать много свистков в этом матче, а желал, чтобы получилось шоу. Он также рассказал, что просил перед встречей капитанов команд, вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева и защитника «Спартака» Георгия Джикию вести себя спокойнее.

«Заметил им: «Ребята, любой момент будет проверяться VAR. Если что-то произойдёт, нам обязательно помогут. Не надо лишних эмоций. Просто играйте в футбол». И они меня услышали, большое им за это спасибо», — добавил Карасёв.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

Ранее Карасёв объяснил, почему перед матчем «Спартак» — ЦСКА не судил два тура.