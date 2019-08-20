Карасёв назвал идеальным поведение футболистов в матче «Спартак» — ЦСКА

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Российский судья Сергей Карасёв, который был главным арбитром матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА, высказался о поведении футболистов во время дерби.
Карасёв назвал идеальным поведение футболистов в матче «Спартак» — ЦСКА
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«Готов признать: в этом дерби было идеальное поведение со стороны игроков обоих клубов. Идеальное! Для такого топового матча — просто 10 из 10», — цитирует рефери «Спорт-Экспресс»

Он поблагодарил игроков за то, что они смогли понять судейскую бригаду. По его словам, он сам не хотел давать много свистков в этом матче, а желал, чтобы получилось шоу. Он также рассказал, что просил перед встречей капитанов команд, вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева и защитника «Спартака» Георгия Джикию вести себя спокойнее.

«Заметил им: «Ребята, любой момент будет проверяться VAR. Если что-то произойдёт, нам обязательно помогут. Не надо лишних эмоций. Просто играйте в футбол». И они меня услышали, большое им за это спасибо», — добавил Карасёв.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака». 

Ранее Карасёв объяснил, почему перед матчем «Спартак» — ЦСКА не судил два тура.

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