Карасёв объяснил, почему перед матчем «Спартак» — ЦСКА не судил два тура
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- РИА Новости
«Потому что я ошибся в матче «Оренбург» — «Зенит». Я посчитал нужным после согласования с руководством нашего департамента обратиться к ФК «Оренбург» с извинениями», — цитирует рефери «Спорт-Экспресс».
По его словам, он сильно переживал из-за своих результативных ошибок и считает, что получил заслуженное наказание.
«Так что тут всё закономерно. А на игре «Спартака» и ЦСКА до травмы Алексея Еськова я должен был быть VAR», — сказал Карасёв.
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».
Ранее глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА.