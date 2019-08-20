Карасёв объяснил, почему перед матчем «Спартак» — ЦСКА не судил два тура

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Российский судья Сергей Карасёв, который был главным арбитром матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА, объяснил, почему не работал два последних тура перед дерби.
Карасёв объяснил, почему перед матчем «Спартак» — ЦСКА не судил два тура
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Потому что я ошибся в матче «Оренбург» — «Зенит». Я посчитал нужным после согласования с руководством нашего департамента обратиться к ФК «Оренбург» с извинениями», — цитирует рефери «Спорт-Экспресс».

По его словам, он сильно переживал из-за своих результативных ошибок и считает, что получил заслуженное наказание. 

«Так что тут всё закономерно. А на игре «Спартака» и ЦСКА до травмы Алексея Еськова я должен был быть VAR», — сказал Карасёв.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака». 

Ранее глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА.

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