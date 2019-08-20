Егоров оценил работу судьи Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА
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- РИА Новости
«Это была одна из лучших игр в карьере Сергея. Он дал командам побороться, не было карточек практически, так что он великолепно отработал этот матч», — цитирует руководителя судейского корпуса ТАСС.
Он также отметил, что Карасёв всё верно сделал в ситуации с задымлением на поле. По словам Егорова, рефери дал командам передохнуть и дал сигнал продолжить игру, когда дым рассеялся.
«Его работа на этом матче будет для нас глотком свежего воздуха, мы очень довольны его работой», — добавил Егоров.
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».
Ранее экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что красно-белые были лучше во всём в дерби с ЦСКА.