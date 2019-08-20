Егоров оценил работу судьи Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА

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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Сергея Карасёва в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА.
Егоров оценил работу судьи Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Это была одна из лучших игр в карьере Сергея. Он дал командам побороться, не было карточек практически, так что он великолепно отработал этот матч», — цитирует руководителя судейского корпуса ТАСС.

Он также отметил, что Карасёв всё верно сделал в ситуации с задымлением на поле. По словам Егорова, рефери дал командам передохнуть и дал сигнал продолжить игру, когда дым рассеялся.

«Его работа на этом матче будет для нас глотком свежего воздуха, мы очень довольны его работой», — добавил Егоров.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

Ранее экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что красно-белые были лучше во всём в дерби с ЦСКА.

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