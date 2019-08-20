Рианчо — о дерби с ЦСКА: «Спартак» был лучше во всём

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Бывший тренер московского «Спартака» испанский специалист Рауль Рианчо прокомментировал победу красно-белых в дерби над ЦСКА (2:1).
Рианчо — о дерби с ЦСКА: «Спартак» был лучше во всём
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«Спартак» провёл отличную игру, был лучше ЦСКА во всём. Очень надеюсь, что эта полоса удач и побед продолжится. Самуэль Жиго сыграл просто фантастически. Он был лучшим на поле как в защите, так и в нападении», — приводит слова Рианчо Sport24.

Московский «Спартак» в матче шестого тура Российской премьер-лиги обыграл ЦСКА и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. Оба мяча красно-белых забил французский защитник Самуэль Жиго.

Ранее Шюррле поделился эмоциями о матче с ЦСКА.

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