Жиго пожелал получившему травму Ефремову скорее вернуться на поле

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал травму полузащитника столичного ЦСКА Дмитрия Ефремова, с которым он столкнулся во время матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Очень плохие новости. Я очень расстроен. Обязательно напишу ему и пожелаю здоровья. Сам проходил через такое. Но когда в столкновении с Дзюбой порвал связки, понимал, что это игровой момент и он не желал мне зла. В общем, пусть для Ефремова восстановление пройдёт хорошо и он поскорее вернётся на поле», — цитирует Жиго Sport24.

Ефремов получил повреждение в столкновении с Жиго и был заменён в первом тайме. Впоследствии у хавбека диагностировали разрыв медиальной и передней крестообразной связок правого коленного сустава.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

Ранее арбитр Сергей Карасёв назвал идеальным поведение футболистов в матче «Спартак» — ЦСКА.