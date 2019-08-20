Экс-футболист «Спартака» Боккетти поздравил Жиго с дублем в матче с ЦСКА

Короткая ссылка
Бывший защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти поздравил игрока обороны команды Самуэля Жиго с дублем в ворота ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) .
Экс-футболист «Спартака» Боккетти поздравил Жиго с дублем в матче с ЦСКА
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Супер, Бро! Ты этого заслуживаешь!» — написал Боккетти в комментариях под постом Жиго в Instagram.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака». Жиго стал автором двух забитых мячей.

Таким образом, подопечные Олега Кононова поднялись на четвёртое место в чемпионате России.

Ранее глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу арбитра Сергея Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить