Экс-футболист «Спартака» Боккетти поздравил Жиго с дублем в матче с ЦСКА
- © Алексей Куденко
- РИА Новости
«Супер, Бро! Ты этого заслуживаешь!» — написал Боккетти в комментариях под постом Жиго в Instagram.
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака». Жиго стал автором двух забитых мячей.
Таким образом, подопечные Олега Кононова поднялись на четвёртое место в чемпионате России.
Ранее глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу арбитра Сергея Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА.