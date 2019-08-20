Экс-футболист «Спартака» Боккетти поздравил Жиго с дублем в матче с ЦСКА

Бывший защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти поздравил игрока обороны команды Самуэля Жиго с дублем в ворота ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) .

«Супер, Бро! Ты этого заслуживаешь!» — написал Боккетти в комментариях под постом Жиго в Instagram.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака». Жиго стал автором двух забитых мячей.

Таким образом, подопечные Олега Кононова поднялись на четвёртое место в чемпионате России.

Ранее глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу арбитра Сергея Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА.