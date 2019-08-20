Клопп признался, что у «Ливерпуля» не было денег на Коутиньо

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал аренду экс-игрока клуба Филиппе Коутиньо в мюнхенскую «Баварию».
Клопп признался, что у «Ливерпуля» не было денег на Коутиньо
  • globallookpress.com
  • © via www.imago-images.de/www.imago-images.de

«Звучит немного странно, но мы не имели возможности вернуть Коутиньо. Мы уже потратили средства, заработанные на его продаже. Филиппе — отличный футболист, отличный парень. Мы не хотели его продавать, но «Барселона», так сказать, деньгами вынудила нас это сделать. Для «Баварии» и Бундеслиги это отличный трансфер», — цитирует Клоппа Bild.

Филиппе Коутиньо перешёл из «Ливерпуля» в «Барселону» за €145 млн в начале 2018 года. В нынешнее трансферное окно футболист был арендован мюнхенской «Баварией».

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