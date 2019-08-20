Клопп признался, что у «Ливерпуля» не было денег на Коутиньо
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«Звучит немного странно, но мы не имели возможности вернуть Коутиньо. Мы уже потратили средства, заработанные на его продаже. Филиппе — отличный футболист, отличный парень. Мы не хотели его продавать, но «Барселона», так сказать, деньгами вынудила нас это сделать. Для «Баварии» и Бундеслиги это отличный трансфер», — цитирует Клоппа Bild.
Филиппе Коутиньо перешёл из «Ливерпуля» в «Барселону» за €145 млн в начале 2018 года. В нынешнее трансферное окно футболист был арендован мюнхенской «Баварией».
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