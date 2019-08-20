СМИ: «Фиорентина» предложила Рибери двухлетний контракт и личного физиотерапевта

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Французский полузащитник Франк Рибери получил контрактное предложение от руководства итальянской «Фиорентины».
СМИ: «Фиорентина» предложила Рибери двухлетний контракт и личного физиотерапевта
  • Reuters
  • © Andreas Gebert

Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, «Фиорентина» предложила свободному агенту Франку Рибери двухлетний контракт с зарплатой €4 млн. в год. По информации источника, 36-летнему французу будет предоставлен личный физиотерапевт.

Франк Рибери стал свободным агентом после окончания его контракта с «Баварией». Футболист выступал за мюнхенский клуб с 2007 по 2019 год. Также на француза претендует ряд российских клубов, в частности, московский «Локомотив».

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Баварии» Рибери провёл переговоры с «Фиорентиной».

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