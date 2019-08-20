СМИ: «Фиорентина» предложила Рибери двухлетний контракт и личного физиотерапевта
- Reuters
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Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, «Фиорентина» предложила свободному агенту Франку Рибери двухлетний контракт с зарплатой €4 млн. в год. По информации источника, 36-летнему французу будет предоставлен личный физиотерапевт.
Франк Рибери стал свободным агентом после окончания его контракта с «Баварией». Футболист выступал за мюнхенский клуб с 2007 по 2019 год. Также на француза претендует ряд российских клубов, в частности, московский «Локомотив».
Ранее сообщалось, что экс-футболист «Баварии» Рибери провёл переговоры с «Фиорентиной».