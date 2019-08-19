СМИ: Экс-футболист «Баварии» Рибери провёл переговоры с «Фиорентиной»

Бывший полузащитник немецкой «Баварии» Франк Рибери провёл переговоры с итальянским футбольным клубом «Фиорентина».

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что игрок находится в продвинутой стадии переговоров с коллективом из Флоренции.

Напомним, что в Рибери также заинтересован московский «Локомотив».

Рибери покинул «Баварию» по окончании сезона-2018/19. Он защищал цвета немецкого коллектива с 2007 года. В составе «Баварии» хавбек девять раз становился чемпионом Германии, шесть раз побеждал в Кубке страны и выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее агент Рибери заявил, что переговоры хавбека с «Локомотивом» находятся в наиболее активной стадии.