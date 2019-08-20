Бакаев о победе «Спартака» над ЦСКА: это только начало

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев считает, что у команды хорошие перспективы после победы над ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Думаю, это только начало. Чёрная полоса прошла, нам стало спокойнее, и пошло-поехало», — сказал игрок.

Он также считает, что несмотря на отсутствие в минувшем матче центрального нападающего, эту роль отлично исполнил Андре Шюррле.

«Только принимаешь мяч, а он уже тебе помогает. Он игрок мирового уровня, нам с ним легче. Он всегда рядом. Помогает выйти из обороны, подстраивается», — добавил Бакаев.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

Победа позволила «Спартаку» подняться на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее футболист «Спартака» Гус Тиль заявил, что Кононов был зол в перерыве матча с ЦСКА.