Футболист «Спартака» заявил, что Кононов был зол в перерыве матча с ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль заявил, что главный тренер команды Олег Кононов был недоволен игрой игрой команды после первого тайма матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

«В перерыве тренер был немного зол, потому что длинные забросы вперёд — это не наш стиль игры. Тем более у ЦСКА много рослых игроков, которые могут побороться на втором этаже», — сказал Тиль на Youtube-канале красно-белых.

По его словам, тренер сказал в перерыве, чтобы команда команда начинала играть в свой футбол, что и получилось. Он отметил, что спартаковцы создавали много моментов и заслужили победу.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

Ранее Кононов заявил, что гордится болельщиками «Спартака».