Футболист «Спартака» заявил, что Кононов был зол в перерыве матча с ЦСКА
«В перерыве тренер был немного зол, потому что длинные забросы вперёд — это не наш стиль игры. Тем более у ЦСКА много рослых игроков, которые могут побороться на втором этаже», — сказал Тиль на Youtube-канале красно-белых.
По его словам, тренер сказал в перерыве, чтобы команда команда начинала играть в свой футбол, что и получилось. Он отметил, что спартаковцы создавали много моментов и заслужили победу.
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».
Ранее Кононов заявил, что гордится болельщиками «Спартака».