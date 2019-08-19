Уткин поддержал Семака после резких слов наставника «Зенита» о судьях

Известный спортивный журналист Василий Уткин встал на защиту главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака после его слов о судьях, работавших на матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

«Я всецело на стороне Семака. Не в том смысле, что судьи — козлы (тут я — как подвластный только уголовно-административному кодексу РФ, а не дополнительно ещё комиссии по маразматике РФС — просто могу не выбирать выражений). Нет. Семака судить не за что. Его слова не предназначались судьям. Они стали известны случайно», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По его мнению, фразе Семака не стоит предавать слишком большое значение, так как она не была адресована кому-то конкретно. Журналист считает, что тренер просто хотел избежать конфликта.

«Семак успокоил своего взвинченного помощника. И всё. Вот если бы он сам сказал — на пресс-конференции, или в послематчевом интервью, или на камеру нарочно, как Конор Макгрегор, — это было бы оскорбление. А так нет», — резюмировал Уткин.

Напомним, Семак в разговоре со своим помощником Вильямом де Оливейрой назвал бригаду арбитров во главе с Алексеем Матюниным «козлами». Вскоре тренер извинился за свои слова.

Ранее судья Матюнин признал ошибку в матче «Зенит» — «Ахмат». Встреча завершилась со счётом 0:0.