Судья Матюнин признал ошибку в матче «Зенит» — «Ахмат»

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Главный арбитр встречи шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Ахмат» (0:0) Алексей Матюнин прокомментировал свои решения.
Судья Матюнин признал ошибку в матче «Зенит» — «Ахмат»
  • РИА Новости

«Момент с удалением я видел чётко. Уциев сыграл коленом в пятку Ерохину. Это хорошо видно на одном из повторов. Что касается отмены гола, то он был забит после свистка, его следовало отменить. Если вы посмотрите стоп-кадр, то увидите, что в момент нарушения правил Азмун находится гораздо дальше, чем защитники. Правильно ли отменён гол Ригони? Нет, офсайда там не было. Его следовало засчитать, это ошибка», — приводит слова Матюнина «Спорт-Экспресс».

Также арбитр добавил, что, согласно изменённым правилам, он правильно трактовал эпизод с попаданием мяча в руку игрока «Ахмата» в своей штрафной площади, не назначив пенальти.

Ранее сообщалось, почему РФС должен наказать Матюнина, Семака и Дзюбу.

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