Карпин назвал причины поражения «Ростова» в матче с «Уфой»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему его команда уступила «Уфе» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.
Карпин назвал причины поражения «Ростова» в матче с «Уфой»
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Можно на что угодно свалить поражение, но сегодня мы проиграли из-за своих ошибок. Сами подарили голы сопернику. Это футбол, мы должны двигаться дальше и работать над своими ошибками», — цитирует Карпина РИА Новости.

По словам специалиста, неверно винить в неудачах коллектива из Ростова искусственный газон на стадионе «Нефтяник» в Уфе. При этом он отметил, что в эпизоде с первым голом Сильвестра Игбуна большую роль сыграл отскок от поля. 

Ранее сообщалось, что «Ростов» в гостях уступил «Уфе» в матче шестого тура РПЛ.

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