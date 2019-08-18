Колобков: лишь 16% людей с ограниченными возможностями занимаются спортом
- © Владимир Федоренко
- РИА Новости
«На сегодня, к сожалению, лишь 16% людей с ограниченными возможностями занимаются спортом. Моя задача — чтобы спорт среди людей с ограниченными возможностями развивался. И мы большую работу проделали в этом направлении», — цитирует Колобкова ТАСС.
По его словам, одна из задач министра состоит в том, чтобы все спортивные объекты страны были доступны для людей с ограниченными возможностями. Это должно поспособствовать их занятию спортом.
По его мнению, секции для людей с ограниченными возможностями должны существовать как в специализированных, так и в общеобразовательных школах.
Ранее Павел Колобков дал комментарий относительно назначения Алексея Кудашова на должность главного тренера сборной России по хоккею с шайбой.