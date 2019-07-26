Колобков заявил, что Минспорт одобрил Кудашова в качестве наставника сборной России по хоккею

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Министр спорта России Павел Колобков дал комментарий относительно назначения Алексея Кудашова на должность главного тренера сборной России по хоккею с шайбой.
Колобков заявил, что Минспорт одобрил Кудашова в качестве наставника сборной России по хоккею
  • РИА Новости
  • © Ярослав Неелов

«Министерство спорта России поддержало кандидатуру Алексея Кудашова. Мы обсудили его первые планы по подготовке команды. У Минспорта России и ФХР хороший уровень взаимодействия. Сейчас будем плотно работать по подготовке команды к ближайшим мировым первенствам и Олимпийским играм», — цитирует Колобкова сайт Министерства спорта России.

Также министр добавил, что уже определён список основных кандидатов в национальную сборную.

Ранее экс-форвард «Динамо» и «Ак Барса» Степанов прокомментировал назначение Кудашова.

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