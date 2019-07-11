Экс-форвард «Динамо» и «Ак Барса» Степанов прокомментировал назначение Кудашова

Экс-форвард московского «Динамо» и казанского «Ак Барса», а ныне тренер бело-голубых Александр Степанов в беседе с «Реальным временем» прокомментировал назначение Алексея Кудашова на должность главного тренера сборной России по хоккею.

«Не очень удачный чемпионат мира в Братиславе подтолкнул руководителей к переменам, но, видимо, делать радикальную смену тренерского штаба не захотели, поэтому провели такую рокировку. До Олимпиады-2022 ещё есть время, поэтому они сейчас посмотрят на Алексея, как он справится», — заявил он.

По его словам, Кудашов — большой профессионал. Как считает Степанов, у нового тренера сборной должно всё получиться.

Ранее советский и российский хоккеист Павел Буре в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал назначение Кудашова.