Экс-форвард «Динамо» и «Ак Барса» Степанов прокомментировал назначение Кудашова

Короткая ссылка
Экс-форвард московского «Динамо» и казанского «Ак Барса», а ныне тренер бело-голубых Александр Степанов в беседе с «Реальным временем» прокомментировал назначение Алексея Кудашова на должность главного тренера сборной России по хоккею.
Экс-форвард «Динамо» и «Ак Барса» Степанов прокомментировал назначение Кудашова
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Не очень удачный чемпионат мира в Братиславе подтолкнул руководителей к переменам, но, видимо, делать радикальную смену тренерского штаба не захотели, поэтому провели такую рокировку. До Олимпиады-2022 ещё есть время, поэтому они сейчас посмотрят на Алексея, как он справится», — заявил он.

По его словам, Кудашов — большой профессионал. Как считает Степанов, у нового тренера сборной должно всё получиться.

Ранее советский и российский хоккеист Павел Буре в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал назначение Кудашова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить