Экс-форвард «Динамо» и «Ак Барса» Степанов прокомментировал назначение Кудашова
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- РИА Новости
«Не очень удачный чемпионат мира в Братиславе подтолкнул руководителей к переменам, но, видимо, делать радикальную смену тренерского штаба не захотели, поэтому провели такую рокировку. До Олимпиады-2022 ещё есть время, поэтому они сейчас посмотрят на Алексея, как он справится», — заявил он.
По его словам, Кудашов — большой профессионал. Как считает Степанов, у нового тренера сборной должно всё получиться.
Ранее советский и российский хоккеист Павел Буре в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал назначение Кудашова.