Футболист «Монако» Фабрегас отреагировал на интервью с расплакавшимся Моуринью

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Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал интервью известного португальского тренера Жозе Моуринью, на котором специалист со слезами на глазах рассказывал, как скучает по футболу.
Футболист «Монако» Фабрегас отреагировал на интервью с расплакавшимся Моуринью
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Легенда. Мы тоже скучаем по тебе. Возвращайся скорее, Мистер» — написал Фабрегас в своём Twitter.

В качестве тренера Моуринью трижды побеждал в Английской премьер-лиге с «Челси», а также приводил португальский «Порту» и итальянский «Интер» к триумфу в Лиге чемпионов. Последним местом работы португальца был «Манчестер Юнайтед», откуда он был уволен посреди сезона-2018/19.

На данный момент Моуринью работает экспертом на британском телевидении.

Фабрегас и Моуринью вместе работали в «Челси» с 2014 по 2015 год.

Ранее Моуринью расплакался, когда рассказывал о своей тоске по футболу.

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