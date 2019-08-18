Футболист «Монако» Фабрегас отреагировал на интервью с расплакавшимся Моуринью
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«Легенда. Мы тоже скучаем по тебе. Возвращайся скорее, Мистер» — написал Фабрегас в своём Twitter.
В качестве тренера Моуринью трижды побеждал в Английской премьер-лиге с «Челси», а также приводил португальский «Порту» и итальянский «Интер» к триумфу в Лиге чемпионов. Последним местом работы португальца был «Манчестер Юнайтед», откуда он был уволен посреди сезона-2018/19.
На данный момент Моуринью работает экспертом на британском телевидении.
Фабрегас и Моуринью вместе работали в «Челси» с 2014 по 2015 год.
Ранее Моуринью расплакался, когда рассказывал о своей тоске по футболу.