Футболист «Монако» Фабрегас отреагировал на интервью с расплакавшимся Моуринью

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал интервью известного португальского тренера Жозе Моуринью, на котором специалист со слезами на глазах рассказывал, как скучает по футболу.

«Легенда. Мы тоже скучаем по тебе. Возвращайся скорее, Мистер» — написал Фабрегас в своём Twitter.

В качестве тренера Моуринью трижды побеждал в Английской премьер-лиге с «Челси», а также приводил португальский «Порту» и итальянский «Интер» к триумфу в Лиге чемпионов. Последним местом работы португальца был «Манчестер Юнайтед», откуда он был уволен посреди сезона-2018/19.

На данный момент Моуринью работает экспертом на британском телевидении.

Фабрегас и Моуринью вместе работали в «Челси» с 2014 по 2015 год.

Ранее Моуринью расплакался, когда рассказывал о своей тоске по футболу.