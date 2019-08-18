Моуринью расплакался, когда рассказывал о своей тоске по футболу

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Известный португальский специалист Жозе Моуринью не сдержал эмоций, когда во время интервью рассказывал о том, как сильно скучает по футболу.
Моуринью расплакался, когда рассказывал о своей тоске по футболу
  • © Andy Rowland, imago-images.de

Фрагмент из интервью опубликован в Twitter.

«Я просто наслаждался этим. Когда я пришёл в профессиональный футбол, у меня что-то щёлкнуло: «Теперь всё серьёзно, это серьёзные вещи и всё было серьёзно до последнего времени. Но сейчас всё остановилось, и вместо того чтобы наслаждаться футболом, я по нему скучаю», — сказал Моуринью со слезами на глазах.

В качестве тренера Моуринью трижды побеждал в Английской премьер-лиге с «Челси», а также приводил португальский «Порту» и итальянский «Интер» к триумфу в Лиге чемпионов. Последним местом работы португальца был «Манчестер Юнайтед», откуда он был уволен посреди сезона-2018/19.

На данный момент Моуринью работает экспертом на британском телевидении.

Ранее главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на критику Моуринью после матча с МЮ.

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