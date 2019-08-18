Кафельников оценил прогресс российских теннисистов Хачанова, Медведева и Рублёва

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников оценил прогресс россиян Карена Хачанова, Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

«Вот мы с вами и дождались того дня, когда в российском мужском теннисе появилась здоровая конкуренция между Хачановым, Медведевым и Рублёвым», — написал Кафельников в своём Twitter.

В 1/2 финала турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати Медведев обыграл Джоковича со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

Финал в Цинциннати станет для российского теннисиста третьим за последние три недели. До этого он уступил Нику Кирьосу в Вашингтоне и проиграл Рафаэлю Надалю в Монреале.

Напомним, что Медведев и Хачанов находятся в топ-10 рейтинга ATP, а Рублёв недавно победил легендарного швейцарца Роджера Федерера.

Ранее экс-теннисист Андрей Чесноков выразил мнение, что Медведев способен выиграть турнир Большого шлема.