Чесноков считает, что Медведев способен выиграть турнир Большого шлема

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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков отреагировал на победу соотечественника Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем в матче 1/2 финала турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.
Чесноков считает, что Медведев способен выиграть турнир Большого шлема
  • © David Kirouac/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Два раза подряд обыграть Джоковича — это что-то. Думаю, у Медведева есть хороший потенциал, чтобы выиграть один из турниров Большого шлема. Если он будет так дальше играть, то однозначно пойдёт далеко», — цитирует эксперта Sport24.

Он отметил, что Медведев уже не будет попадать в первых кругах на представителей «Большой тройки» — Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Джоковича, что упростит ему выступления на турнирах. Чесноков также считает, что у Медведева хорошие шансы на победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в финале «Мастерса» в Цинциннати.

«Медведев сейчас в нереальной и сумасшедшей форме, Гоффену будет тяжело, фаворит — Медведев», — сказал Чесноков.

Медведев обыграл Джоковича со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

Финал в Цинциннати станет для российского теннисиста третьим за последние три недели. До этого он уступил Нику Кирьосу в Вашингтоне и проиграл Рафаэлю Надалю в Монреале.

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