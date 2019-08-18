Джокович: перед Медведевым надо снять шляпу

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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал своё поражение Даниилу Медведеву в полуфинале турнира в Цинциннати.
Джокович: перед Медведевым надо снять шляпу
  • © Adam Lacy/Icon Sportswir
  • globallookpress.com

«Я думал, что провёл хороший матч. Возможно, в третьем сете, когда я проиграл подачу при счёте 0:1, я бы мог сыграть лучше. Но когда соперник подаёт со скоростью 206 км/ч на второй подаче и не допускает двойных ошибок, борется за каждый удар, перед ним просто надо снять шляпу и поздравить его», — сказал Джокович официальному сайту ATP.

Также теннисист сказал, что Медведев приближается к первой пятёрке мирового рейтинга и является одним из лучших игроков на данный момент.

Ранее Медведев прокомментировал победу над Джоковичем.

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