Джокович: перед Медведевым надо снять шляпу

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал своё поражение Даниилу Медведеву в полуфинале турнира в Цинциннати.

«Я думал, что провёл хороший матч. Возможно, в третьем сете, когда я проиграл подачу при счёте 0:1, я бы мог сыграть лучше. Но когда соперник подаёт со скоростью 206 км/ч на второй подаче и не допускает двойных ошибок, борется за каждый удар, перед ним просто надо снять шляпу и поздравить его», — сказал Джокович официальному сайту ATP.

Также теннисист сказал, что Медведев приближается к первой пятёрке мирового рейтинга и является одним из лучших игроков на данный момент.

Ранее Медведев прокомментировал победу над Джоковичем.