Медведев прокомментировал победу над Джоковичем в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями после победы над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Цинциннати.

«Если честно, я не знаю, как я сделал это. Я так устал после первого сета. Играя с Новаком, я не думал, что сохраню свой темп. Но один рывок во втором сете всё поменял. Публика дала мне столько энергии», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.

Теннисист добавил, что выиграть ему помог риск на второй подаче.

Медведев обыграл Джоковича со счётом 3:6, 6:3, 6:3. В финале россиянин сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном, посеянным на турнире под 16-м номером.

Ранее Светлана Кузнецова пробилась в финал турнира в Цинциннати.