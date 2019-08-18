Медведев прокомментировал победу над Джоковичем в Цинциннати
- globallookpress.com
«Если честно, я не знаю, как я сделал это. Я так устал после первого сета. Играя с Новаком, я не думал, что сохраню свой темп. Но один рывок во втором сете всё поменял. Публика дала мне столько энергии», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.
Теннисист добавил, что выиграть ему помог риск на второй подаче.
Медведев обыграл Джоковича со счётом 3:6, 6:3, 6:3. В финале россиянин сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном, посеянным на турнире под 16-м номером.
Ранее Светлана Кузнецова пробилась в финал турнира в Цинциннати.