Российская теннисистка Кузнецова пробилась в финал турнира в Цинциннати

Россиянка Светлана Кузнецова вышла в финал престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Цинциннати.

В полуфинале соревнований отечественная спортсменка в двух сетах обыграла представительницу Австралии Эшли Барти, получившую от организаторов первый номер посева, со счётом 6:2, 6:4.

За титул в Цинциннати Кузнецова поспорит либо с американкой Мэдисон Киз, либо с другой хозяйкой кортов — Софией Кенин.

Ранее сообщалось, что лидер мирового рейтинга WTA, японка Наоми Осака, снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы.