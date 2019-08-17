Российская теннисистка Кузнецова пробилась в финал турнира в Цинциннати

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Россиянка Светлана Кузнецова вышла в финал престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Цинциннати.
Российская теннисистка Кузнецова пробилась в финал турнира в Цинциннати
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В полуфинале соревнований отечественная спортсменка в двух сетах обыграла представительницу Австралии Эшли Барти, получившую от организаторов первый номер посева, со счётом 6:2, 6:4.

За титул в Цинциннати Кузнецова поспорит либо с американкой Мэдисон Киз, либо с другой хозяйкой кортов — Софией Кенин.

Ранее сообщалось, что лидер мирового рейтинга WTA, японка Наоми Осака, снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы.

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