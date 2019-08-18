Слуцкий поддержал Головина после крупного поражения «Монако»

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Российский тренер Леонид Слуцкий выступил с поддержкой в адрес своего бывшего подопечного Александра Головина.
Слуцкий поддержал Головина после крупного поражения «Монако»
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

17 августа клуб Головина «Монако» потерпел разгромное поражение от «Метца» со счётом 0:3 в матче чемпионата Франции по футболу.

После этого Слуцкий в своём Instagram выложил видео с неудачным розыгрышем штрафного в исполнении одного из партнёров Головина.

«А Саня бы забил!» — прокомментировал эпизод российский тренер.

Ранее Зе Луиш оформил хет-трик в матче чемпионата Португалии по футболу.

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