Зе Луиш оформил хет-трик в матче чемпионата Португалии по футболу

Бывший игрок «Спартака» Зе Луиш, ныне выступающий в составе «Порту», оформил хет-трик в матче чемпионата Португалии по футболу.

globallookpress.com

Уроженец Кабо-Верде забил три мяча во встрече с «Виторией Сетубал». Зе Луиш отличился на 11-й, 20-й и 63-й минутах. Итоговый счёт составил 4:0 в пользу «Порту». Ранее экс-игрок «Барселоны» Хави выиграл первый трофей в качестве тренера.