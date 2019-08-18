Зе Луиш оформил хет-трик в матче чемпионата Португалии по футболу

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Бывший игрок «Спартака» Зе Луиш, ныне выступающий в составе «Порту», оформил хет-трик в матче чемпионата Португалии по футболу.
Зе Луиш оформил хет-трик в матче чемпионата Португалии по футболу
  • globallookpress.com

Уроженец Кабо-Верде забил три мяча во встрече с «Виторией Сетубал». Зе Луиш отличился на 11-й, 20-й и 63-й минутах.

Итоговый счёт составил 4:0 в пользу «Порту».

Ранее экс-игрок «Барселоны» Хави выиграл первый трофей в качестве тренера.

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