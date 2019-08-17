Дубль Алькасера помог «Боруссии» разгромить «Аугсбург» в матче чемпионата Германии по футболу

В матче первого тура чемпионата Германии по футболу дортмундская «Боруссия» на своём поле одержала разгромную победу над «Аугсбургом» со счётом 5:1.

Голевым дублем в составе победителей отметился форвард Пако Алькасер. Ещё по одному мячу себе в актив записали нападающий Марко Ройс и полузащитники Джейдон Санчо и Юлиан Брандт.

Этот успех позволил команде Люсьена Фавра возглавить турнирную таблицу немецкого чемпионата, опередив другие клубы, одержавшие победы в матчах первого тура — в частности, «Байер» и «Вольфсбург», — благодаря лучшей разнице между забитыми и пропущенными мячами.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не сумела обыграть «Герту» в матче первого тура чемпионата Германии по футболу.