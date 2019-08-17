Дубль Алькасера помог «Боруссии» разгромить «Аугсбург» в матче чемпионата Германии по футболу

Короткая ссылка
В матче первого тура чемпионата Германии по футболу дортмундская «Боруссия» на своём поле одержала разгромную победу над «Аугсбургом» со счётом 5:1.
Дубль Алькасера помог «Боруссии» разгромить «Аугсбург» в матче чемпионата Германии по футболу
  • © Alex Gottschalk/DeFodi images
  • globallookpress.com

Голевым дублем в составе победителей отметился форвард Пако Алькасер. Ещё по одному мячу себе в актив записали нападающий Марко Ройс и полузащитники Джейдон Санчо и Юлиан Брандт.

Этот успех позволил команде Люсьена Фавра возглавить турнирную таблицу немецкого чемпионата, опередив другие клубы, одержавшие победы в матчах первого тура — в частности, «Байер» и «Вольфсбург», — благодаря лучшей разнице между забитыми и пропущенными мячами.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не сумела обыграть «Герту» в матче первого тура чемпионата Германии по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить