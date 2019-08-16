Дубль Левандовски принёс «Баварии» ничью в матче первого тура Бундеслиги с «Гертой»

Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с берлинской «Гертой» в матче первого тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая на «Альянц Арене» в Мюнхене, завершилась со счётом 2:2.

В составе «Герты» на 36-й и 38-й минутах забили Доди Лукебакио и Марко Груич.

За «Баварию» дважды отличился Роберт Левандовски — на 24-й и 60-й минутах.

Во втором туре «Бавария» на выезде сыграет с гельзенкирхенским «Шальке», а «Герта» на своём поле примет «Вольфсбург».

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» подтвердили переход Фелипе Коутиньо в «Баварию».