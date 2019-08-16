Экс-футболист «Локомотива» Тарасов заявил, что хотел бы изменить закон об алиментах

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что хотел бы изменить закон об алиментах.

«В первую очередь изменил бы закон по разводам. Хочется понять, почему так выстроено для мужчин. Допустим, ситуация: мужчина приходит домой и видит, как жена изменяет. При этом у них есть дети. Почему мужчина должен платить жене? Детям — понятно, но жене почему?» — цитирует игрока «Чемпионат».

По его словам, на данный момент у мужчин нет никаких шансов повернуть закон немного в свою сторону.

«По детям вопросов нет. Если это маленький ребёнок, то открывается счёт, в 18 лет он получает всю сумму и делает с ней что хочет. А женщина почему не должна работать? Иди и зарабатывай на жизнь, на ребёнка», — добавил Тарасов.

До этого в СМИ появлялась информация, что спортсмен задолжал своей бывшей жене более 7,5 млн рублей по алиментам. При этом данная сумма могла увеличиться.

Ранее адвокат бывшей жены игрока предоставил доказательства того, что Тарасову ограничен выезд из России.