Адвокат предоставил доказательства того, что Тарасову ограничен выезд из России

Юрист Сергей Жорин, являющийся адвокатом бывшей жены футболиста Дмитрия Тарасова, предоставил документ, подтверждающий ограничение на выезд спортсмена за территорию России.

«Я понимаю, что данная новость неприятна Дмитрию. Запрет на выезд из России, арест счетов, взыскание долга и исполнительского сбора — это неприятно. В подтверждение достоверности информации я предоставляю официальное постановление приставов», — цитирует адвоката «Спорт-Экспресс».

В постановлении приставов указано, что футболисту Дмитрию Тарасову ограничен выезд за территорию России сроком на шесть месяцев начиная с 23 июля 2019 года. Подобные санкции наложены на спортсмена из-за неуплаты алиментов.

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