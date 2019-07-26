Адвокат предоставил доказательства того, что Тарасову ограничен выезд из России
«Я понимаю, что данная новость неприятна Дмитрию. Запрет на выезд из России, арест счетов, взыскание долга и исполнительского сбора — это неприятно. В подтверждение достоверности информации я предоставляю официальное постановление приставов», — цитирует адвоката «Спорт-Экспресс».
В постановлении приставов указано, что футболисту Дмитрию Тарасову ограничен выезд за территорию России сроком на шесть месяцев начиная с 23 июля 2019 года. Подобные санкции наложены на спортсмена из-за неуплаты алиментов.
Ранее сообщалось, что Кафу испытывает финансовые проблемы.