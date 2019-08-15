Мать Нурмагомедова не смотрит бои с участием сына

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Отец российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, что его жена всегда выходит во время поединков сына.
Мать Нурмагомедова не смотрит бои с участием сына
  • © Jason Silva/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Жена не смотрит его бои. Когда начинается поединок по телевизору, она уходит. Я знаю все стороны и качества Хабиба, знаю эти ощущения во время поединка, потому я смотрю. Она же выходит во двор. Когда в перерывах тишина, то волнуется, а когда все кричат, то она уверена, что Хабиб ведёт», — цитирует ТАСС отца Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапа.

Следующий поединок российский боец проведёт 7 сентября в Абу-Даби. В рамках турнира UFC 242 Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Дастином Порье.

Ранее Порье пообещал пустить Нурмагомедову кровь.

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