Мать Нурмагомедова не смотрит бои с участием сына

Отец российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, что его жена всегда выходит во время поединков сына.

«Жена не смотрит его бои. Когда начинается поединок по телевизору, она уходит. Я знаю все стороны и качества Хабиба, знаю эти ощущения во время поединка, потому я смотрю. Она же выходит во двор. Когда в перерывах тишина, то волнуется, а когда все кричат, то она уверена, что Хабиб ведёт», — цитирует ТАСС отца Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапа.

Следующий поединок российский боец проведёт 7 сентября в Абу-Даби. В рамках турнира UFC 242 Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Дастином Порье.

Ранее Порье пообещал пустить Нурмагомедову кровь.