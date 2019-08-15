Порье пообещал пустить Нурмагомедову кровь

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье заявил, что во время боя с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым покажет, что у россиянина может идти кровь.

«Да, Нурмагомедов никогда не проигрывал. Мне понятно, почему во мне сомневаются. Некоторые вещи кажутся невозможными. Однако я покажу всему миру, что у этого парня тоже может идти кровь, он испытывает боль и допускает ошибки. Я смогу доказать, что являюсь лучшим», — цитирует американца MMA Junkie.

Поединок Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье состоится на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.

Ранее Нурмагомедов призвал Черчесова обратить внимание на форварда «Краснодара».