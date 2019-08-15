Порье пообещал пустить Нурмагомедову кровь
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«Да, Нурмагомедов никогда не проигрывал. Мне понятно, почему во мне сомневаются. Некоторые вещи кажутся невозможными. Однако я покажу всему миру, что у этого парня тоже может идти кровь, он испытывает боль и допускает ошибки. Я смогу доказать, что являюсь лучшим», — цитирует американца MMA Junkie.
Поединок Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье состоится на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.
Ранее Нурмагомедов призвал Черчесова обратить внимание на форварда «Краснодара».