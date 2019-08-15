Боец Маликов намерен вернуться в ММА и бросил вызов Фёдору Емельяненко

Дагестанский боец смешанных единоборств Магомед Маликов объявил о возобновлении карьеры и бросил вызов Фёдору Емельяненко.

«Можно провести 20—30 боёв с неизвестными людьми, а потом, когда тебя спросят, с кем ты дрался, ты и сам знать не будешь. Там не было целенаправленного вызова в сторону Фёдора, но сейчас он самый титулованный, потому я хотел бы подраться с ним. Если появится кто-нибудь круче него, то и ему вызов брошу. Мы вернулись для больших поединков и больших побед», — приводит слова Маликова Sport24.

36-летний Магомед Маликов последний раз выходил в октагон в июле 2014 года. В рамках турнира Fight Nights Global он потерпел поражение от Бретта Роджерса.

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