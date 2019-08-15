Источник: «Рубин» больше не будет публиковать видео с Шароновым из-за крупного штрафа

Казанский «Рубин» откажется от публикации видео с Романом Шароновым из-за крупного штрафа, наложенного на клуб.

Как сообщает «Бизнес Online», «Рубин» больше не будет публиковать видео из раздевалки клуба в связи со штрафом Контрольно-дисциплинарной комиссии (КДК).

После выхода передачи «КраСава» на YouTube, героем которой стал главный тренер «Рубина» Роман Шаронов, не имеющий лицензии Pro, ситуацией заинтересовались в УЕФА. В результате клуб был оштрафован на 1 млн рублей, а сам специалист — на 200 тыс.

Ранее КДК РФС наказала «Рубин» за демонстративную работу Шаронова в качестве главного тренера.