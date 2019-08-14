КДК РФС наказал «Рубин» за демонстративную работу Шаронова в качестве главного тренера

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» и лично Роман Шаронов наказаны денежными штрафами от контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

«За систематическое и фактическое исполнение обязанностей Романом Шароновым, не являющимся главным тренером, а также действия «Рубина», представляющего Шаронова в качестве главного тренера, клуб оштрафован на 1 млн рублей. Роман Шаронов наказан штрафом в 200 тыс. рублей», — передаёт слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «Чемпионат».

Роман Шаронов возглавил «Рубин» нынешним летом. После пяти туров команда занимает восьмую строчку в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» оштрафован за оскорбление арбитра по громкоговорителю.